Die Partners Group hat gemeinsam mit der Firma Unico Properties ein städtisches Grundstück in Portland im US-Bundesstaat Oregon erworben. Die Übernahme erfolgte durch ein Joint-Ventures der beiden Unternehmen, in das Partners Group im Auftrag ihrer Kunden investiert hat, wie die auf Privatmarktanlagen spezialisierte Gesellschaft am Donnerstag mitteilte.