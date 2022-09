Partners Group verkauft Anteil am niederländischen Windpark Borssele

Die anderen Aktionäre von Borssele sind Shell, Eneco, INPEX und Luxcara. Borssele sei ein voll funktionsfähiger Offshore-Windpark mit 77 Turbinen, der 55 Kilometer vom Hafen von Vlissingen in den Niederlanden entfernt liege und der von einer Einspeiseprämienregelung profitiere. Der Windpark ist seit 2021 ist in Betrieb, teilte Partners Group am Freitag mit.

Der Windpark soll jährlich 3000 Gigawatt-Stunden Energie erzeugen. Damit würden etwa 825'000 niederländische Haushalte versorgt. Borssele erzeuge 2,3 Prozent des niederländischen Strombedarfs, hiess es weiter.

Partners Group habe im Juni 2018 in Borssele investiert, bevor die Bauarbeiten begonnen hätten und bis zur vollen Betriebsbereitschaft begleitet. Dies geschah laut Angaben der Zuger Gesellschaft als Teil des thematischen Ansatzes, in Infrastrukturanlagen zu investieren, die von Dekarbonisierungstrends profitieren.

pre/ra

(AWP)