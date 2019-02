Partners Group hat im Auftrag von Kunden den Verkauf einer Beteiligung am Passagierterminal des Billy Bishop Toronto City Airport (BBTCA) an seinen Investment-Konsortialpartner abgeschlossen. Bei diesem handelt es sich um institutionelle Investoren, wie das auf Privatmarktanlagen spezialisierte Schweizer Unternehmen am Donnerstag mitteilte.