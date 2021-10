Das auf Privatmarktanlagen spezialisierte Investmentunternehmen Partners Group will laut einem Bloomberg-Bericht einen 25 Prozent-Anteil am Grenchner Uhrenhersteller Breitling übernehmen. Das Zuger Unternehmen sei in "fortgeschrittenen Verhandlungen" mit CVC Capital Partners, schrieb die Nachrichtenagentur am Donnerstag unter Berufung auf informierte Personen. Der Kauf könnte in den kommenden Wochen angekündigt werden.