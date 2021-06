Patrimonium mit starker Performance von 19,78 Prozent 2020/21

Die Mietzinseinnahmen stiegen auf 44,8 Millionen von 43,5 Millionen Franken, wie der Fonds am Mittwoch mitteilte. Das Wert und Ertragswachstum des Fonds sei vor allem auf den Zukauf der Liegenschaft in Général-Guisan 74-78 in Vevey/VD und auf Abschlüsse von Bauprojekten (Montreux, Crissier und Basel-Stadt) während des Berichtsjahrs zurückzuführen.

Per Ende Geschäftsjahr (31. März) bestand das Portfolio den Angaben zufolge aus 54 Wohnliegenschaften, neun gemischt genutzten Liegenschaften und sechs kommerziell genutzten Liegenschaften.

Da die Akquisition von Immobilien anspruchsvoll sei, werde das Wachstum unter anderem mit Aufstockungsprojekten sichergestellt. Dazu zählen beispielsweise Projekte an der Rue de la Prulay 43 and Rue Virginio-Malnati 65-67 in Genf. Es wird erwartet, dass die Mieteinnahmen des Fonds in fünf Jahren die Marke von 50 Millionen Franken übersteigen.

dm/rw

(AWP)