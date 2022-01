Die Roth Gruppe, eine Portfoliogesellschaft des Patrimonium Private Equity Fonds, übernimmt die Firma Lambda. Damit verstärke Roth die Präsenz in der Westschweiz und eigne sich Knowhow in den Bereichen Isolierung, Brandschutz, abgehängte Decken sowie Wände und Akustik an, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.