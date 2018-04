Patrimonium Swiss Real Estate Fund will Kapital um rund 100 Mio Fr. erhöhen

Detaillierte Informationen zur Transaktion wie Ausgabepreis und Bezugsverhältnis will der Patrimonium Fonds erst kurz vor der Umsetzung der Kapitalerhöhung bekannt geben. Die Zeichnungsfrist soll am 21. Juni starten und bis zum 3. Juli laufen. Die Liberierung ist am 9. Juli geplant.

Der Patrimonium Real Estate Fund ist in Wohn- und gemischt genutzte Liegenschaften investiert und verwaltet ein Anlagevermögen von rund 800 Millionen Franken. Regional investiert der Fonds seine Gelder überwiegend in der Genferseeregion sowie auf der Achse Freiburg, Bern, Basel und Zug.

mk/rw

(AWP)