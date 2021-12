(Funktionen von Bulcke im ersten Satz ergänzt) - Paul Bulcke, der ehemalige CEO und heutige Verwaltungsratspräsident von Nestlé, tritt an der Roche-Generalversammlung 2022 nicht mehr zur Wiederwahl als Verwaltungsrat des Pharmakonzerns an. Er gehört dem Gremium seit 2011 an, wie der Pharmakonzern am Freitag mitteilte.