Pax erzielt 2018 erneut Prämienwachstum im BVG-Geschäft

Die Bruttoprämien nahmen gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Prozent auf 525,6 Millionen Franken zu, wie Pax am Mittwoch mitteilte. Trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen sei damit das Marktwachstum von 0,7 Prozent übertroffen worden.

Der bescheidene Anstieg des Prämienvolumens erklärt sich mit der zurückhaltenden Zeichnungspolitik. Besonderen Wert sei auf dessen Wirtschaftlichkeit gelegt worden, heisst es. Neugeschäft und Bestand seien gezielt so gesteuert worden, dass ein Prämienwachstum in jenen Bereichen erreicht worden sei, welche ökonomisch sinnvoll seien. So werde die Struktur des Bestands verstärkt, eine höhere Profitabilität erreicht und das Versichertenkollektiv durch ein Wachstum geschützt, dass langfristig Bestand habe.

Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung des Neugeschäfts in der Beruflichen Vorsorge zu sehen. Mit 9,3 Millionen lag es um gut einen Viertel unter dem Wert des Vorjahres. Das Geschäft befinde sich damit aber im Einklang mit der selektiven Zeichnungspolitik.

Pax will weiterhin Vollversicherung anbieten

Diese schlagen sich auch im Umgang mit dem Vollversicherungsmarkt nieder. Denn nach dem Rückzug von Axa hat sich die Zahl der Anbieter im Vollversicherungsmarkt auf fünf reduziert. Als Folge davon seien die Anfragen für Vollversicherungen gestiegen, Übernahmen aber entsprechend selektiv vorgenommen worden, so Pax. Das Unternehmen bekräftigt sein Bekenntnis zur Vollversicherung und will diese Vorsorgelösung weiterhin anbieten.

Die nachhaltige Überschusspolitik sieht Pax als Beleg für die eigene gesellschaftspolitische Verantwortung. So wurden dem Überschussfonds 8,5 Millionen Franken zugeführt, deutlich mehr als im Vorjahr. Dieser sei nun mit knapp 18 Millionen gut dotiert. Aus diesem Fonds wurden 3,4 Millionen an die Kunden ausgeschüttet, als Beteiligung an den Erträgen. Die "Legal Quote", also die Ausschüttungsquote, liegt damit bei 95,6 Prozent und klar über dem gesetzlichen Minimum von 90 Prozent.

Mit einer Quote des Swiss Solvency Test (SST) von 254 Prozent sei zudem die Risikofähigkeit erneut gesteigert und die Mindestanforderung von 100 Prozent deutlich übertroffen worden.

Wie im Vorjahr weist das Unternehmen auf die Dringlichkeit einer Reform der Beruflichen Vorsorge hin. Die Rahmenbedingungen entsprächen längst nicht mehr den ökonomischen Gegebenheiten und ein zentraler Punkt dabei sei der zu hohe Umwandlungssatz von 6,8 Prozent. Dessen Rentenverspechen lasse sich im aktuellen Tiefzinsumfeld nicht mehr einlösen, was zu einer Umverteilung von den aktiv Versicherten zu den Rentenbezügern führe. Pax beziffert den eigenen Umwandlungsverlust im vergangenen Jahr auf 26,2 Millionen Franken oder 1,15 Prozent der Altersguthaben. Ohne diese Umverteilung hätte die Verzinsung der Altersguthaben höher ausfallen können.

cf/rw

(AWP)