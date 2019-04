Pax Gruppe verbucht 2018 Gewinnrückgang auf 1,7 Millionen Franken

Das Volumen im Neugeschäft in der Privaten Vorsorge reduzierte sich auf 26,4 Millionen Franken, wie die genossenschaftlich organisierte Pax Gruppe am Freitag mitteilte. In der Beruflichen Vorsorge gingen die Neuprämien ebenfalls zurück und beliefen sich auf 9,3 Millionen Franken.

Pax übertreffe die Anforderungen des Swiss Solvency Test (SST), der eine Mindestquote von 100 Prozent verlangt, bei Weitem. Per Ende 2018 lag die SST-Quote deutlich über 200 Prozent, versicherte Pax.

Dem Überschussfonds wurden insgesamt 13,5 Millionen Franken zugeführt, was die langfristig attraktive Überschussbeteiligung auch in Zukunft gewährleiste. Die Ausschüttungen aus dem Überschussfonds an die Kunden beliefen sich 2018 auf 17,3 Millionen.

Brigitta M. Gadient, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates und Vorsitzende des Nominations- und Vergütungsausschusses, stellt sich an der Delegiertenversammlung vom 27. April 2019 nicht mehr zur Wiederwahl.

Die Pax Gruppe ist unter dem genossenschaftlichen Dach der Pax Holding (Genossenschaft) mit Sitz in Basel organisiert.

pre/mk

(AWP)