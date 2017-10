Pax Versicherung erhöht Aktienkapital um 60 Mio CHF

Die Pax Versicherung hat mit einer ordentlichen Kapitalerhöhung ihr Aktienkapital verdoppelt. Es steigt von bisher 60 Mio CHF auf neu 120 Mio CHF an. Die genossenschafttlich organisierte Alleinaktionärin Pax Holding leistete die gesamte Einlage für die am 25. Oktober 2017 vollzogene Kapitalerhöhung aus ihren eigenen Mitteln, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.