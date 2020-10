Peach Property nimmt mit Pflichtwandelanleihe 230 Millionen ein

Der Investor Ares Management, der neuer Ankeraktionär von Peach ist, habe sich mit 155 Millionen Franken an der Pflichtwandelanleihe beteiligt. Weitere rund 75 Millionen Franken seien von nationalen und internationalen Investoren gezeichnet worden.

Die Gelder aus der 2,5-Prozent Pflichtwandelanleihe, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung begeben wurde, sind Teil der Finanzierungsstruktur für den Kauf des Immobilienportfolios von insgesamt 10'290 Wohnungen in Deutschland. Der Wandlungspreis der Pflichtwandelanleihe beträgt 42,50 Franken je Aktie. Die Wandelanleihe werde - sofern nicht zuvor freiwillig gewandelt - spätestens am 30. Juni 2021 obligatorisch in neue Namensaktien gewandelt, schrieb Peach Property weiter.

Ausserdem hatte die Gesellschaft zur Finanzierung des Immobilienportfolios die Begebung einer Anleihe von 300 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 5 Jahren angekündigt. Weitere Teile finanziert die Peach Gruppe durch die Aufnahme von Hypotheken.

jb/tp

(AWP)