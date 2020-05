Peach-Property verzeichnet trotz Corona-Krise keine negativen Auswirkungen

Die Peach Property sieht sich durch den Fokus auf Wohnen mit moderaten Mieten in stabilen westdeutschen B-Städten auch im aktuellen, von der Corona-Pandemie geprägten Marktumfeld "sehr gut aufgestellt". Bislang seien entsprechend auch "keine wesentlichen negativen Auswirkungen" auf die Geschäftstätigkeit zu verzeichnen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochabend. Der Vermietungsstand und die Mieteinnahmen bewegten sich weiterhin plangemäss und auch der Leerstandsabbau habe in den vergangenen Monaten weiter vorangetrieben werden können.