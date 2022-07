Peach Property will 3,5%-Euro-Anleihe 2023 zurückkaufen

Peach Property sei in der komfortablen Lage, den Anleiheinhabern ein Angebot zum vorzeitigen Rückkauf machen zu können, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Konkret offeriert Peach Property eine Quote von 91 bis 94 Prozent des Nominalwerts im Jahr vor dem Auslaufen der Anleihe. Derzeit wird die Anleihe zu 90,33 Prozent gehandelt.

Damit reagiere man auf die Unsicherheiten bezüglich der Immobilienbranche, teilte die auf deutsche Mietwohnliegenschaften fokussierte Gesellschaft weiter mit. Peach Property habe im Peer-Group-Vergleich zur Bewertung der Portfolien die attraktivsten Quadratmeterpreise und sei zudem kein Projektentwickler.

"Wir sind in B-Städten aktiv und sehen auch im aktuellen Inflationsgeschehen Möglichkeiten zu weiterer Ertragssteigerung", schreibt Peach Property.

Der Rückkauf der Anleihe sei Teil des aktiven Kapitalmanagements. Peach Property verfüge seit diesem Jahr über eine revolvierende Kreditfazilität sowie über Möglichkeiten der besicherten Fremdkapitalaufnahme. "Wir werden von Moody's mit Ba2 und von Fitch mit BB bewertet und nutzen daher unsere Solvenz, um unsere Finanzierungskosten fortlaufend zu optimieren", heisst es weiter.

Die Aktie von Peach Property hat seit Jahresanfang fast die Hälfte ihres Werts verloren. Im Zuge der Turbulenzen einer deutschen Immobilienfirma waren Aktien zahlreicher Unternehmen des Sektors an den Börsen unter Druck geraten.

pre/cf

(AWP)