Die Private Equity Holding (PEH) hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 (per Ende Juni) einen Reingewinn von 11,5 Millionen Euro erzielt. In der entsprechenden Vorjahresperiode resultierte noch ein Verlust von 0,3 Millionen. Der innere Wert der Aktie (NAV) hat sich im Juni gegenüber dem Stand von Ende Mai um 1,1 Prozent auf 95,33 Franken erhöht, wie das Unternehmen in seinem monatlichen Brief an die Aktionäre schreibt.