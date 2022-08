Die Private Equity Holding hat die Vernichtung von 200'000 eigenen Aktien, die von der Generalversammlung vom 2. Juni 2022 beschlossen worden war, am 26. August 2022 im Handelsregister eingetragen. Das Datum der Umstellung an der Schweizer Börse SIX ist der 6. September 2022, wie die PEH am Dienstagabend bekannt gab. Danach beläuft sich das kotierte Aktienkapital der Gesellschaft auf 2,55 Millionen Namenaktien.