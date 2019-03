Pensionskasse der Credit Suisse gestaltet Brunaupark-Areal neu

Während die Gebäude an der Wannerstrasse 31-49 bestehen blieben, ersetze man die anderen Gebäude. Dort sollen bis 2026 die 500 neuen Wohnungen entstehen, was knapp 260 mehr seien als heute. Zudem sollen bis zu 35 Meter breite Grün- und Gartenräume mit Plätzen und Wegen entstehen, die das Wohngebiet mit dem Naherholungsraum Allmend Brunau verbinden.

Das alte Einkaufszentrum will die Credit Suisse komplett erneuern. Dabei werde das weitläufige Dach des Ladenzentrums begrünt und für die Bewohner zugänglich gemacht. Die Migros wird den Angaben zufolge auch im neuen Zentrum mit ihrem Angebot mit Supermarkt, Restaurant und Fachmärkten vor Ort sein.

In der ersten Bauphase soll ab 2021 das Ladenzentrum erneuert werden. Im Rahmen eines Provisoriums werde dabei ein Einkaufssortiment aufrecht erhalten. Auch seien weiterhin Parkplätze für die Kunden vorhanden. Den Mietern dieser ersten Phase wurde per Ende Juni 2020 gekündigt, den übrigen 164 Wohnungen per Ende Juni 2023.

Gebaut werde nach den neusten ökologischen Standards, heisst es weiter. So ersetzten etwa erneuerbare Energien wie Erdwärme und Sonnenergie weitgehend die heutigen fossilen Brennstoffe. Die gekündigten Mieter würden bei der Wohnungssuche unterstützt und für ältere Personen sei ein spezielles Beratungsangebot eigerichtet worden.

Des Weiteren soll die behördliche Mietzinskontrolle aufrecht erhalten werden. Dazu traf die Credit Suisse mit den städtischen Behörden eine Absichtserklärung. Darin wurde vereinbart, dass die Restzeit der 84 Wohnungen, die zu Baubeginn noch unter der Mietzinskontrolle stehen, kompensiert werden soll. Darum würden 16 Wohnungen des Neubaus während 20 Jahren der Kostenmiete unterstehen.

jl/tt

(AWP)