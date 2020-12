Pensionskasse prévoyance.ne wählt Moneypark als Vertriebspartner

Es sei die erste Partnerschaft mit einer Pensionskasse in der Romandie, heisst es in einer Mitteilung von Moneypark am Freitag. Sowohl der Vertrieb als auch die Abwicklung der Hypotheken laufen über Moneypark und die Servicing-Tochter finovo.

Die Pensionskasse zeige mit ihrer Diversifikation, wie sich der Markt für Pensionskassen verändere. Es sei im aktuellen Marktumfeld schwer, mit vertretbarem Risiko eine gute Rendite zu erwirtschaften, so Moneypark weiter. Bei Hypotheken könne man im Unterschied zu Anleihen mit einer positiven Rendite rechnen, was schlussendlich den Versicherten zugute komme.

(AWP)