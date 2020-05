Pensionskassen profitieren im April von Erholung der Finanzmärkte

Gemäss den Berechnungen der UBS lag die Performance auf den von Pensionskassen gehaltenen Finanzanlagen nach Abzug von Gebühren im April bei durchschnittlich 3,26 Prozent, wie die Grossbank am Donnerstag mitteilte. Im März war die Performance mit -5,61 Prozent vermögensverzehrend, so auch im Februar mit -2,31 Prozent. Trotz der Erholung im April ist die Gesamtbilanz seit Jahresbeginn allerdings immer noch negativ mit einer Rendite von -4,57 Prozent.

Am besten hielten sich im April die mittleren Pensionskassen mit verwalteten Vermögen von über 1 Milliarde Franken. Ihre Performance lag mit 3,38 Prozent im Plus. Dicht dahinter folgten die kleinen Kassen (unter 300 Millionen Franken) mit 3,33 Prozent. Am schlechtesten schnitten die grossen Pensionskassen mit verwalteten Vermögen von über 1 Milliarde Franken ab. Hier lag die Performance bei 3,08 Prozent.

Alle Vorsorgeeinrichtungen in ihrer Aufstellung erzielten eine positive Performance, so die UBS. Das beste Monatsergebnis mit 4,99 Prozent errichte eine grosse Pensionskasse. Das schlechteste geht mit 0,53 Prozent auf das Konto einer kleinen Pensionskasse.

Von den Anlageklassen schnitten im April die globalen Aktien mit Abstand am besten ab, während die Schweizer Aktien etwa halb so stark waren. Auch die Anleihen trugen laut UBS positiv zum Gesamtergebnis bei. Und Immobilien und Hedge Funds waren leicht positiv, während Private Equity als einzige Anlagekasse negativ ausfiel.

