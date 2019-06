Pepsi-Manager übernimmt Führung bei Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser

Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser bekommt einen neuen Chef. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wird Laxman Narasimhan die Stelle des Vorstandsvorsitzenden übernehmen. Er folgt damit auf Rakesh Kapoor, der mehr als acht Jahre an der Spitze des Unternehmens stand. Der Wechsel kommt nicht überraschend. Kapoor hatte bereits zu Beginn des Jahres angekündigt, dass er in den Ruhestand gehen will.