PepsiCo profitiert von guten Geschäften mit Knabbergebäck

Der Coca-Cola-Konkurrent PepsiCo hat zwar weiter mit Absatzproblemen im Softdrink-Geschäft in den USA zu kämpfen. Eine höhere Nachfrage nach Knabbergebäck konnte die Rückgänge mit Limonaden im zweiten Quartal allerdings mehr als ausgleichen. Der Umsatz legte von April bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 16,1 Milliarden US-Dollar zu, wie das Unternehmen am Dienstag am Unternehmenssitz in Purchase im Bundesstaat New York mitteilte.