Perfect Holding: Geplante Akquisition kommt nicht zustande

Die Situation des Unternehmens bzw. die möglichen Optionen würden daher neu angeschaut - insbesondere im Hinblick auf die Fragen der Unternehmensfortführung. Der Verwaltungsrat werde das Ergebnis seiner Beurteilung so schnell wie möglich mitteilen.

Im September hatte das an der SIX kotierte Unternehmen zusammen mit den Halbjahreszahlen über eine (vertrauliche) Absichtserklärung zum Kauf eines kürzlich gegründeten Unternehmens berichtet. Das Zielobjekt, ein Schweizer Technologie- und Softwareunternehmen, sei ebenfalls im Bereich Luftfahrt tätig und sei profitabel, hiess es damals.

Schattendasein an der Börse

Perfect Holding, die frühere 4M Technologies, führt seit Jahren ein Schattendasein an der Schweizer Börse. 4M gehörte zu jenen Hightech-Firmen, die zur Zeit der Internet-Euphorie mit viel Vorschusslorbeeren am "Neuen Markt" der Schweizer Börse gestartet waren, dann aber abstürzten. In den besten Tagen, im Februar 1999, hatten die 4M-Aktien 880 Franken gekostet. Heute sind die Perfect-Holding-Aktien für weniger als 2 Rappen zu haben.

uh/tt

(AWP)