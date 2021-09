Perfect Holding vor Kinarus-Deal mit kleinem Gewinn im Halbjahr

Fürs erste Halbjahr weist Perfect indes keine operativen Einnahmen mehr aus. Der Finanzertrag belief sich im Zusammenhang mit einer Überbrückungsfinanzierung auf 280'000 Franken und dem standen administrative Aufwendungen in Höhe von 243'000 Franken gegenüber.

Bekanntlich ist die Perfect Holding, die bislang Aviatikdienstleistungen anbot, an einem sogenannten Reverse-Takeover beteiligt. Konkret lässt sich das Pharmaunternehmen Kinarus von der Perfect Holding übernehmen. Nach dem Deal werden die Kinarus-Aktionäre die Mehrheit am neuen Unternehmen halten.

Die Perfect-Holding-Aktionäre müssen allerdings dem Vorhaben aber noch zustimmen - inklusive der Ausgabe neuer Aktien, mit denen die Akquisition finanziert wird. Das soll laut Mitteilung vom Mittwoch in den kommenden Monaten geschehen.

Kinarus ist ein privates pharmazeutisches Unternehmen mit Wirkstoffen in der klinischen Phase, das 2017 in Basel gegründet wurde. Das Unternehmen konzentriere sich darauf, Patienten, die an schweren Virus-, Atemwegs- und Augenkrankheiten leiden, neuartige Behandlungen anzubieten.

mk/pre

(AWP)