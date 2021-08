Perrot Duval übernimmt deutsch-französische Polystone Gruppe

Nach dem Verkauf der Infranor-Beteiligung im vergangenen Jahr sollen die Investitionen auf die "vielversprechende und zukunftsträchtige Marktnische" B2B oder B2C, also "Business to Consumer", ausgerichtet werden, teilte Perrot Duval am Freitag mit. Der Abschluss der Transaktion ist für September 2021 vorgesehen.

Polystone produziert mit 70 Mitarbeitenden UV-härtende Gele für die Fingermodelage, Permanent Make-Up und Tätowierungsfarben. Die Produktepalette umfasst rund 1700 Gele und wird in etwa 80 Ländern vermarktet. Die Produktionsstätte befindet sich im südwestdeutschen Blieskastel. Damit wird für das Jahr 2022 ein Umsatz von über 10 Millionen Euro angestrebt. Finanzielle Einzelheiten zur Transaktion werden keine bekanntgegeben.

Polystone befinde sich derzeit am Anfang einer Transformation von einer gründergeführten, produktionsfokussierten Firma zu einer produzierenden international ausgerichteten Firma mit starkem Vertriebsteam und Distributoren.

cf/kw

(AWP)