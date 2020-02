Perrot Duval unterbreitet Rückkaufangebot für 4,625%/2023-Anleihe

Das Unternehmen hatte am 7. November 2017 eine nicht kotierte Anleihe (PEDU17) mit einem Emissionsvolumen von 6 Millionen Franken, einem Coupon von 4,625% und einer Laufzeit von 6 Jahren begeben. Für die PEDU-17-Titel bietet das Unternehmen einen Rückkaufpreis im Betrag von 51'000,00 Franken, entsprechend einem Anleihekurs von 102,00%, sowie den aufgelaufenen Zins bis zum 20. Februar 2020 (Vollzugstag) im Betrag von 661,63 Franken. Die Angebotsfrist beginnt am 3. Februar und endet am 14. Februar 2020 um 12.00 Uhr. Die nicht angedienten Titel bleiben gemäss den Anleihebedingungen ausstehend.

(AWP)