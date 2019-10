Perrot Duval: Zustimmung aus China zu Infranor-Verkauf steht noch aus

Der Verkauf der Perrot Duval-Division Infranor an die chinesische Guangzhou Haozhi Industrial ist immer noch nicht in trockenen Tüchern. Gewisse chinesische Behörden und die chinesische Börse hätten die Zustimmung dazu noch nicht gegeben, teilte die in der Industrieautomatisierung tätige Beteiligungsgesellschaft am Montag mit.