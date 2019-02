Die Deutsche Bank will über die bisher bekannten Pläne hinaus Personal abbauen. "Natürlich ist es so, dass wir auch weiter reduzieren werden", sagte Konzernchef Christian Sewing am Freitag in Frankfurt. Bisher gilt das Ziel, die Zahl der Vollzeitstellen bis zum Ende des laufenden Jahres auf "deutlich unter 90 000" zu verringern.