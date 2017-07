Personalabbau im deutschen Bankgewerbe verschärft sich

Der Personalabbau im deutschen Bankgewerbe hat sich im vergangenen Jahr verschärft. 609 100 Beschäftigte wurden in den rund 2000 Kreditinstituten über alle Bankengruppen hinweg zum Jahresende gezählt, wie der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes (AGV Banken/Berlin) am Freitag mitteilte. Mit einem Minus von 2,9 Prozent binnen Jahresfrist war der Rückgang grösser als im Vorjahr (minus 2,1 Prozent). Zum Vergleich: 1996 beschäftigte das Kreditgewerbe in Deutschland 769 800 Mitarbeiter, 2006 waren es noch 681 300.