Pesche Lebrument wird Chefredaktor des "Bündner Tagblatt"

Das Medienhaus Somedia in Chur teilte am Montag mit, die Leitung des "Bündner Tagblatts" werde einem "Medienfachmann und Kenner des Kantons Graubünden" anvertraut. Pesche Lebrument, ein Sohn von Verleger Hanspeter Lebrument, liess sich mit den Worten zitieren, es reize ihn, für die älteste Zeitung des Kantons verantwortlich zu sein und seine Kenntnisse im Printjournalismus auch in dieser Funktion zu vertiefen.

Nach Angaben von Somedia leitete Lebrument den lokalen Fernsehsender "TV Südostschweiz" 14 Jahre lang, bevor er in die Sendeentwicklung wechselte und als Autor tätig wurde. Dem Fernsehen will er treu bleiben und weiter Talksendungen moderieren.

Pesche Lebrument wuchs in Domat/Ems auf. Nach dem Lehrerseminar und dem Wechsel in die Medien absolvierte er das Medienausbildungszentrum in Luzern.

ra/

(AWP)