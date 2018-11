Bei Gurit kommt es an der nächsten Generalversammlung zu einem Rücktritt aus dem Verwaltungsrat. Peter Pauli, langjähriger CEO des Solarzulieferers Meyer Burger, werde per Ende der Amtsperiode aus dem Gremium zurücktreten und sich entsprechend nicht mehr für eine Wahl zur Verfügung stellen, teilte der Spezialkunststoffhersteller am Montagabend mit. Wer ihn ersetzen soll, werde zu gegebener Zeit mitgeteilt.