Peter Schaub wird neuer Verwaltungsratspräsident der Scobag

Der 57-jährige Schaub ist seit 25 Jahren als Wirtschaftsanwalt in Zürich tätig und hat mehrere Verwaltungsratsmandate, unter anderem bei der Luzerner Industriegruppe CPH und der Immobiliengesellschaft Mobimo.

Scobag gab am Freitag auch ein Sesselrücken in der Geschäftsleitung bekannt. Demnach übergibt der Bruno Dallo per 1. Oktober den Vorsitz der Geschäftsleitung an Barbara Vannotti-Holzrichter. Die 44-jährige Baslerin war während rund 13 Jahren in verschiedenen leitenden Funktionen bei der Genfer Privatbank Rothschild & Co. tätig. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich.

Der 60-jährige Dallo seinerseits werde nach einer Übergangszeit im Laufe des Jahres 2019 in den Verwaltungsrat der Bank wechseln. Er hatte den Chefposten während zwölf Jahre inne.

