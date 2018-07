Peugeot erwägt Teilverkauf von Opels Forschungszentrum

Der französische Autobauer Peugeot Citroën (PSA) denkt einem Medienbericht zufolge über einen Teilverkauf des Forschungs- und Entwicklungszentrums von Opel nach. Veräussert werden könnten vier Bereiche, die insgesamt mit 500 Millionen Euro bewertet würden, berichtete die französische Tageszeitung "Le Monde" am Dienstag unter Berufung auf ein internes PSA-Dokument von Mitte Mai. In den Bereichen arbeiteten 3980 Angestellte. Der Verkauf könnte bis Jahresende unter Dach und Fach gebracht werden. PSA sei wegen der Verkaufspläne bereits an die französischen Firmen Altran, Akka und Segula sowie die deutsche Bertrandt herangetreten und habe deren Interesse abgeklopft. PSA teilte lediglich mit, dass bislang keine Entscheidungen getroffen worden seien.