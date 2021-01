Pfizer: Auswirkungen auf Lieferungen von Ende Januar bis Februar

Der Pharmakonzern Pfizer rechnet mit einer Einschränkung der Corona-Impfstoff-Lieferungen in Europa in den kommenden Wochen. Massnahmen zur Erhöhung der Produktion im Werk in Puurs in Belgien würden sich "vorübergehend auf die Lieferungen von Ende Januar bis Anfang Februar auswirken", teilte Pfizer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Es könne "in naher Zukunft zu Schwankungen bei Bestellungen und Versandplänen" kommen.