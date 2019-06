Pfizer erhält US-Zulassung für Nachahmer von Roches Avastin

Der Pharmakonzern Roche bekommt in den USA für sein Krebsmedikament Avastin weitere Konkurrenz: Die US-Medikamentenaufsicht FDA hat dem US-Hersteller Pfizer grünes Licht für sein biotechnologisch hergestelltes Nachahmermittel Zirabev gegeben. Das Biosimilar darf bei bestimmten Tumoren an Darm, Lunge und Nieren sowie bei wiederkehrendem Glioblastom (Hirntumor) und Gebärmutterhalskrebs verwendet werden, wie der Konzern am Freitag mitteilte.