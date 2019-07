Pfizer legt Viagra-Geschäft mit Mylan zusammen

Der Pharmakonzern Pfizer will sein Geschäft mit älteren Blockbustern wie etwa Viagra und den Cholestrinsenker Lipitor an den kleineren Konkurrenten Mylan abgeben. Im Gegenzug soll Pfizer die Mehrheit an dem neu geformten Generikakonzern bekommen, teilten beide Konzerne am Montag mit. Am Wochenende hatten bereits mehrere Medien über das Zusammengehen spekuliert.