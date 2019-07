Pfizer mit Gewinnplus

Der Pharmakonzern Pfizer hat im zweiten Quartal mehr verdient. Der Nettogewinn stieg um fast ein Drittel auf gut 5 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Montag in New York mitteilte. Der Umsatz sank um 2 Prozent auf knapp 13,3 Milliarden Dollar. Aus eigener Kraft erzielte Pfizer ein Plus von 2 Prozent, angetrieben von einem robusten Biopharmageschäft, etwa bei Schlüsselmedikamenten wie dem Gerinnungshemmer Eliquis.