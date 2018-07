Pfizer mit überraschend gutem Lauf im zweiten Quartal

Der Pharmariese Pfizer hebt nach einem unerwartet gut verlaufenen zweiten Quartal seine Jahresprognose an. Anvisiert ist nun eine Steigerung des um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) auf 2,95 bis 3,05 Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag in New York mitteilte. Zuletzt hatte das Management noch eine Spanne von 2,90 bis 3,00 Dollar als Ziel verfolgt.