Pfizer sucht einen neuen Finanzchef

Der Pharmakonzern Pfizer muss einen neuen Finanzchef suchen. Frank D'Amelio werde nach fast 15 Jahren bei Pfizer von seiner Position als Finanzchef zurücktreten und in den Ruhestand gehen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in New York mit. Der Konzern habe bereits eine externe Suche nach einem Nachfolger eingeleitet. D'Amelio werde während dieses Prozesses an Bord bleiben und in einer beratenden Funktion während des Übergangs tätig bleiben./mne/jha/