Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer erhöht Dividende auf 2,80 Euro je Aktie

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will seine Dividende trotz der geplanten Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto erneut anheben. Für 2017 sollen die Anteilseigner mit 2,80 Euro je Aktie am Gewinn beteiligt werden, wie Bayer am Dienstag in Leverkusen mitteilte. Das ist die achte Erhöhung in Folge und 0,10 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Durchschnitt fast so viel erwartet.