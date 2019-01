Pharma- und Laborausrüster Sartorius erreicht Jahresziele

Das um Sonderposten bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) wuchs um 15 Prozent auf 405 Millionen Euro. Die Marge erhöhte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 25,9 Prozent. Unter dem Strich blieb ein bereinigter Gewinn von 175,6 Millionen Euro nach 144 Millionen Euro im Jahr zuvor. Die Zahlen lagen im Grossen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen von Experten.

Für das laufende Jahr peilt Sartorius ein Umsatzplus von etwa 7 bis 11 Prozent an. Die operative Ebitda-Marge soll auf etwas über 27 Prozent steigen. Die endgültigen Jahreszahlen für 2018 will das Unternehmen am 19. Februar vorlegen./mne/zb

