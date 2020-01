Pharmafirma Merck will am Genfersee 250 Millionen Euro investieren

sur-Vevey (awp) - Die Chemie- und Pharmafirma Merck will in den kommenden Jahren 250 Millionen Euro in eine neue Anlage in Corsier-sur-Vevey (VD) investieren. Damit solle die Bedeutung der Schweiz als wichtigster Standort für die Herstellung biotechnologischer Medikamente bekräftigt werden, teilte der deutsche Konzern am Montag mit.