Pharmakonzern AstraZeneca erhöht Umsatzprognose

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca traut sich nach einem unerwartet starkem Geschäft ein höheres Umsatzplus zu als zuletzt. Statt im niedrigen zweistelligen Prozentbereich soll der Umsatz mit eigenen Produkten nun im niedrig bis mittleren Zehnprozentbereich wachsen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Cambridge mitteilte. Der Gewinn je Aktie soll weiterhin in der Spanne von 3,50 bis 3,70 US-Dollar liegen.