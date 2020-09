Pharmakonzern AstraZeneca startet Corona-Impstoff-Tests in den USA

Der Hersteller eines erfolgversprechenden Corona-Impfstoffkandidaten, Astrazeneca , hat mit grossflächigen klinischen Tests des Mittels in den USA begonnen. An der Testreihe der wichtigen Phase III sollen rund 30 000 erwachsenen Freiwillige in den Vereinigten Staaten teilnehmen, wie die zuständige US-Gesundheitsbehörde mitteilte.