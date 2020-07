Pharmakonzern Johnson & Johnson hebt Ausblick trotz schwachem Quartal wieder an

Der US-Pharma- und Medizintechnikkonzern Johnson & Johnson hat seinen in der Covid-19-Pandemie gesenkten Ausblick mit den Zahlen zum zweiten Quartal wieder etwas angehoben. Die grösste Sparte, das Pharmageschäft, konnte in der Krise nämlich zulegen. Statt mit 77,5 bis 80,5 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz rechnet Johnson & Johnson nun mit 79,9 bis 81,4 Milliarden Dollar Erlös, wie der Konzern am Donnerstag in New Brunswick (New Jersey) mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 7,75 und 7,95 Dollar landen, zuletzt hatte das Unternehmen 7,50 bis 7,90 Dollar in Aussicht gestellt.