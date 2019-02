Pharmakonzern Merck & Co verbucht Etappensieg mit Krebs-Medikament Keytruda

Der US-Pharmakonzern Merck & Co kommt mit seinem Krebs-Flagschiff Keytruda weiter voran. Das Mittel als Kombinationstherapie mit dem Pfizer-Medikament Inlyta könne im Einsatz beim fortgeschrittenen Nierenzellkarzinom das Überleben der Patienten und die Zeit ohne ein Fortschreiten der Krankheit im Vergleich zur aktuellen Standardtherapie deutlich verlängern, teilte der Konzern am späten Montagabend in Kenilworth mit. Das zeigten erste Daten aus einer zulassungsrelevanten Schlüsselstudie.