Pharmakonzern Sanofi erhöht nach starkem Quartal Prognose

(Ausführliche Fassung) - Der französische Pharmakonzern Sanofi hat im zweiten Quartal an seinen guten Jahresstart angeknüpft. Seinen Ausblick für das Gesamtjahr hob der Konzern an. Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum um 5,5 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Paris mitteilte. Damit lagen die Erlöse deutlich über den Erwartungen der Analysten. Wechselkurse wirkten sich positiv aus, was vor allem am US-Dollar lag. Der bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich um rund fünf Prozent auf 1,31 Euro und übertraf damit ebenfalls die Prognosen.