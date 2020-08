Der niederländische Medizintechnikkonzern Philips baut sein Geschäft zur Behandlung von Gefässkrankheiten mit einer Übernahme aus. Für das US-Unternehmen Intact Vascular würden zunächst 275 Millionen US-Dollar (234 Mio Euro) in bar gezahlt, teilte Philips am Donnerstag in Amsterdam mit.