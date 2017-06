Philips baut Medizintechnik mit Zukauf aus - Aktienrückkauf

(Ausführliche Fassung) - Philips-Chef Frans van Houten richtet den niederländischen Elektrokonzern Philips noch weiter auf Medizintechnik aus. Am Mittwoch kündigte der Konzernlenker den Kauf der US-Firma Spectranetics an. Das Unternehmen wird mit rund 1,9 Milliarden Euro bewertet und stellt unter anderem Venenkatheter und medizinische Lasergeräte her. Darüber hinaus will Philips in den kommenden zwei Jahren eigene Aktien im Wert von bis zu 1,5 Milliarden Euro zurückkaufen und anschliessend einziehen.