Phoenix Mecano steigert Umsatz und Ergebnis - Einmalaufwendungen belasten

Der konsolidierte Bruttoumsatz lag mit 627,9 Mio EUR um 7,6% über dem Vorjahreswert, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. In Landeswährung wurde ein Anstieg um 8,9% verbucht und der Konsolidierungskreises trugen 1,4% zum Wachstum bei. Der Auftragseingang legte um 7,4% auf 642,3 Mio zu und die Book-to-bill Ratio betrug 102,3%.

EINMALAUFWENDUNGEN VON 9 MIO CHF

Der bereinigte vorläufige betriebliche Cashflow (EBITDA) stieg um 12% auf rund 67 Mio EUR und auch das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich um 12% auf rund 39,5 Mio. Die Restrukturierung der Sparte ELCOM/EMS belastete das Betriebsergebnis jedoch mit Einmalaufwendungen in Höhe von 9 Mio CHF (VJ 0,7 Mio).

Der Reingewinn beläuft sich gemäss den noch nicht auditierten Zahlen auf etwa 22 Mio, verglichen mit 23,0 Mio im Vorjahr, wie das Unternehmen weiter schreibt. Mit den wichtigsten Kennzahlen hat die Gruppe die Erwartungen der Analysten beim Umsatz knapp unterschritten, bei Betriebs- und Nettoergebnis jedoch übertroffen.

BREIT ABGESTÜTZTES WACHSTUM IN ALLEN SPARTEN

Alle drei Sparten hätten zum regional breit abgestützten Wachstum beigetragen, heisst es weiter. Die Sparte Gehäusetechnik steigerte den Umsatz um 7,7% auf 183,8 Mio CHF. Hohe Nachfrage habe im Bereich Systemlösungen geherrscht. Zweistellig sei der Umsatz der Gehäusetechnik in Fernost gewachsen, insbesondere im Projektgeschäft des Öl&Gas-Sektors. Hier spricht Phoenix Mecano zudem von Abschlüssen zu "attraktiven Margen". Operative Fortschritte im Bereich der Eingabesysteme habe die positive Entwicklung der Betriebsergebnismarge unterstützt.

Die Sparte Mechanische Komponenten habe ihren langjährigen Wachstumskurs ungebrochen fortgesetzt, wie es weiter heisst. Der Umsatz legte um 8,2% auf 310,4 Mio CHF zu. Das Industriesegment habe in allen Marktregionen eine hohe Nachfrage gesehen. Der Markt für elektrische Antriebslösungen im Komfortmöbel- und Pflegemöbelbereich wuchs sowohl in China wie auch im amerikanischen Endkundenmarkt zweistellig. In China wurde ein neues Entwicklungs- und Produktionszentrum bezogen. Damit seien die Kapazitäten erhöht worden, auch für zukünftiges Wachstum.

Die Sparte ELCOM/EMS wuchs um 6,1% auf einen Umsatz von 133,4 Mio CHF. Hier sei in ein anspruchsvolles Massnahmenpaket zur Performancesteigerung investiert worden. Dabei verweist Phoenix Mecano auf die Reduktion der Fertigungsstandorte, Kapazitätsanpassungen, Bündelung von Vertriebs- und Entwicklungsaktivitäten sowie die Straffung der Produktsortimente und Warenströme. Vor Einmaleffekten wurde hier ein positiver vorläufiger betrieblichen Cashflow verbucht, während das Betriebsergebnis negativ ausfiel.

WEITERE STEIGERUNG VON UMSATZ UND BETRIEBSERGEBNIS ERWARTET

Mit Blick auf 2018 rechnet das Management mit einer weiteren Steigerung von Umsatz und Betriebsergebnis. Der Start ins Jahr sei solide verlaufen und die Aussichten in den relevanten Industriemärkten der drei Gruppensparten sei intakt. Phoenix Mecano könne weitere attraktive Wachstumssegmente erschliessen und von der aktuell positiven makroökonomischen Lage profitieren, so die Einschätzung.

Die geprüften Jahreszahlen wird das Unternehmen am 24. April anlässlich der Bilanzmedienkonferenz präsentieren.

