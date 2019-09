Pictet-Teilhaber: Wir wollen Standort in Zürich auf 250 Mitarbeiter ausbauen

Pictet will aber nicht nur in der deutschsprachigen Schweiz ausbauen. Gestärkt werden soll auch die Präsenz in Asien. "Wir wollen gerade in Asien unser Wachstum beschleunigen. Dazu gehört nicht nur das Private Banking, sondern auch das Asset Management", so de Planta weiter. Ausgebaut werden soll ausserdem auch der Bereich Nachhaltigkeit.

Den asiatischen Markt will Pictet nicht über eine exklusive Vertriebspartnerschaft erschliessen, "schlicht weil wir damit in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen gemacht haben", erklärte de Planta. Aus diesem Grund arbeite man mit einer Vielzahl von Distributionspartnern zusammen.

sig/uh

(AWP)